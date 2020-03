Braut Haalands returmøte med PSG blir spela for tomme tribunar

sport

Erling Braut Haaland skåra begge måla til Dortmund då det tyske laget slo PSG 2–1 på eige gras. Då stod jubelen i taket blant dei 66.000 tilskodarane på Signal Iduna Park.

Det gjer han garantert ikkje i returoppgjeret på onsdag på Parc des Princes, uansett resultat. Fransk politi opplyser at kampen i Paris skal spelast for tomme tribunar.

I Frankrike har styresmaktene forbode forsamlingar på meir enn 1000 menneske for å unngå risiko for spreiing av koronavirus. Over 1200 personar i landet er smitta, medan 19 menneske har mista livet.

Meisterligakampen på onsdag er ikkje den einaste åttedelsfinalen i turneringa som vil bli spela utan tilskodarar. Dagen før må Valencia og Atalanta spele føre titusenvis av tomme sete. På måndag vil det òg bli tatt stilling til om oppgjeret på onsdag mellom Leipzig og Tottenham skal lide same skjebne.

