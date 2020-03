Tokyo-arrangøren reduserer markeringa rundt OL-elden

sport

Yoshiro Mori, som er president i organisasjonskomiteen for sommarleikane, sa fredag at ein på grunn av koronaviruset har droppa planen om å sende 140 barn til Hellas for å opptre i ein seremoni før elden blir flogen til Japan.

– Det var ei veldig vanskeleg avgjerd å ta frå dei sjansen til å opptre med det dei har øvd på, sa Mori.

Elden blir som vanleg tend med ein seremoni i Olympia i Hellas. Det skjer onsdag 12. mars, og elden skal berast rundt i Hellas i ei veke før han blir flogen til Japan. Han kjem fram 20. mars til Miyagi nord i landet.

Den fire månader lange fakkelstafetten startar 26. mars i Fukushima. Han blir avslutta på OL-stadion i Tokyo under opningsseremonien 24. juli.

Koronaviruset har ført til spekulasjonar om at leikane kan bli utsette, avlyste, flytta eller arrangerte med tomme tribunar. Både IOC og arrangøren insisterer på at leikane vil gå som planlagt.

– Leikane vil bli haldne sjølv om vi må gjere enkelte justeringar. Det tyder ikkje at vi kjem til å redusere nokon del av dei, sa Mori.

Det gjeld òg Paralympics, som skal starte 25. august.

Etter at fleire OL-testkonkurransar har vorte avlyste eller utsette, greidde Tokyo-arrangøren fredag omsider å gjennomføre ein. Ein konkurranse i klatring vart avvikla, men utan publikum og utan topputøvarar. Ved hjelp av hobbyklatrarar fekk ein testa fasilitetane.

(©NPK)