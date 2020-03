Solskjær misnøgd med at City fekk ekstra kvile før derbyet

sport

– Det er den hjelpa vi får frå FA igjen, dei fekk 24 timars ekstra kvile. Eg kan ikkje fatte at vi må spele torsdag kveld når det er byderby søndag, seier han.

– Kva er poenget i det? Det gir ikkje like vilkår. Det var det same sist vi møtte City. Då spelte vi onsdag og dei tysdag. Eitt døgn ekstra er viktig, så no må vi vere veldig flinke til å restituere.

Solskjær vart spurd om han har klaga på tidfestinga av cupkampen.

– Det er ingen vits. Eg trur ikkje vi har høve til det heller. Vi får berre melding om når vi skal spele, men vi fekk inga hjelp denne gongen.

Må ha balanse

3–0-sigeren over Derby torsdag var Uniteds niande strake kamp utan tap. Søndag skal laget prøve å unngå fjerde strake heimetap mot Manchester City, etter at det vart 1–3 i semifinalen i ligacupen i januar. Ifølgje Solskjær har byrivalen utnytta Uniteds angrepsvilje i dei kampane.

– På heimebane må du satse offensivt mot eit lag som Manchester City, og dei utnyttar det om vi ikkje er 100 prosent. Du har lyst til å vise heimetilhengjarane noko, men då kan du blotte deg bakover, og det vart vi straffa for i ligacupen, seier han.

Håpar på Maguire

Solskjær har ikkje klare svar om alle spelarane som er usikre på grunn av skadar.

– Harry Maguire er usikker etter at han trakka over, men eg håpar at han rekk kampen. Eg håpar òg på Aaron Wan-Bissaka og Dan James, sjølv om dei enno ikkje har trena sidan førre kamp dei spelte. Fredag er kviledag, så vi må vurdere dei laurdag, seier han.

Solskjær hadde ikkje pressekonferanse fredag, slik han pleier før helgekampar, men han uttala seg torsdag kveld, og utsegnene vart frigitt fredag.

