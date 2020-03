Skuffande start for Hovland i Orlando

sport

Hovland var blant spelarane som starta dagen på 10. hol, og halvvegs på runden var han eitt slag under par etter ein birdie på 11. hol og resten par.

Tre bogeyar på fire hol tidleg på den siste halvdelen øydela dagen for han. Han trong fire slag på 2. hol, seks på 4. hol og fem på 5. hol, alle eitt over par. Det vart med den eine birdien for dagen, og dermed er nordmannen to slag over par etter opningsrunden.

– Eg var ikkje heilt i siget. Eg fekk ein bra start, og så senka eg ein del puttar berre for å halde det gåande (greie par). Til slutt missa eg dei korte puttane. Sånn er det når pinnen står vanskeleg til og det blæs og det er hardt og raskt, sa Hovland til Golftv.

– Eg føler ikkje at eg spelte dårlegare eller betre på første eller andre halvdel, men kanskje valde eg feil kølle nokre gonger.

Opningsrunden hans gir delt 80.-plass blant dei 121 deltakarane.

Matt Every leier turneringa etter ein 65-runde første dag, eitt slag føre Rory McIlroy. Hovland er altså ni slag bak leiaren.

