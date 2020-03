Noreg dreg ikkje på verdscup i skyting på grunn av koronaviruset

sport

Seks rifleskyttarar og ein skeetskyttar skulle representere Noreg i stemna i New Delhi, som er ei av berre tre verdscupstemner i dei olympiske øvingane denne sesongen. Skyttarane som skulle delta, er Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Katrine Lund, Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen, Jon-Herman Hegg og skeetskyttar Jørgen Engen.

– Vi er leie oss for at utøvarane våre ikkje får moglegheita til å delta i New Delhi, men er trygge på at avgjerda vår er den rette i eit større og lengre perspektiv, seier sportssjef Tor Idar Aune i ei pressemelding.

Ingen av dei aktuelle reisande er i den oppgitte risikogruppa som har størst fare for alvorlege komplikasjonar ved eventuell smitte. Det er først og fremst dei uavklarte konsekvensane av eventuell smitte som blir vektlagde i avgjerda, ifølgje Skyttarforbundet. Faren for å hamne i karantene blir til dømes minska betydeleg ved å bli heime.

Hovudmotivasjonen for deltaking var dels å oppnå viktig konkurransetrening med tanke på oppgåvene som ventar seinare i sesongen, dels å samle rankingpoeng. Det siste ville uansett ikkje vore mogleg.

Det internasjonale skyttarforbundet (ISSF) vedtok nemleg måndag at det ikkje skal delast ut rankingpoeng i New Delhi. Årsaka er at indiske styresmakter har innført reiseforbod frå fleire nasjonar, og at konkurransen dermed vart stengd for fleire utøvarar.

Avgjerda om å trekkje laget vart gjord av sportssjef i samråd med Olympiatoppen, generalsekretær i Skyttarforbundet, leiar av toppidrettskomiteen og landslagstrenarane.

Tidlegare i veka vart verdscupen i paraskyting i Al Ain avlyst. Fire norske rifleskyttarar skulle deltatt der, i ein viktig test i paralympicssesongen.

(©NPK)