Nordmann på laget då Ungarn vann B-VM i bandy og rykte opp

sport

Linus Schellin skåra to mål i finalen, medan David Horvath stod for eitt mål og to målgivande. Dennis Pacsay var siste målskårar i finalen, der det stod 1–1 ved pause føre 2354 tilskodarar i Irkutsk.

På vinnarlaget spelte norske Even Lübeck frå Bærum. Han vart kåra til banens beste i semifinalen etter å ha skåra to mål i 5–0-sigeren over Slovakia.

– At vi skal til A-VM, er nesten surrealistisk. Eg er berre veldig glad for at vi har vunne, og at vi skal spele med dei beste neste år. Og no skal vi feire, seier bæringen etter finalesigeren.

Lübeck er norsk statsborgar, men med besteforeldre frå Ungarn vart han godkjend for det ungarske bandylandslaget til VM i Irkutsk.

22-åringen spelte på A-laget til Øvrevoll Hosle i den norske eliteserien denne sesongen. Bærumslaget enda sist i serien og rykte ned.

Ved sida av å spele bandy jobbar Even Lübeck som journalist i NTB.

Noreg skal frå 29. mars til 5. april spele A-VM i Irkutsk.

