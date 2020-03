Kvitfjell har tatt virusgrep

sport

Sjølv om fleire store idrettsarrangement dei siste vekene har vorte avlyste eller utsette på grunn av frykt for koronaviruset, har arrangementskomiteen på Kvitfjell ikkje vore engsteleg for at verdscuprennet i alpint i helga skulle lide same skjebne.

– Vi har følgt utviklinga nøye. Den medisinske leiinga vår har vore i kontakt med kommunelege, Skiforbundet og Folkehelseinstituttet heile vegen og handla i tråd med råda deira, seier rådgivar i arrangementskomiteen Stein B. Olsen til NTB.

– Og slik som arrangementet vårt er sett saman så har vi ikkje vore engstelege for at det ikkje skulle bli noko av, seier han vidare.

På Kvitfjell reknar ein med at mellom 5000 og 8000 menneske tar turen i helga. Dei fleste bur i området og kjem med eigen bil.

Hamstra Antibac

Men arrangørane har tatt nokre grep mot eventuell virussmitte, både overfor frivillige og utøvarar. Mellom anna har dei justert opp merksemda rundt handhygiene.

– Vi har hamstra Antibac og hengt opp informasjon i området. Utøvarane får òg ein eigen korridor dei kan gå ut etter rennet, dersom dei ikkje ønskjer å gå gjennom publikumsområdet, seier Olsen.

Og dersom nokon av dei frivillige har kjent seg dårleg, held dei seg sjølvsagt heime. Til slutt kjem Olsen med ei oppmoding til dei som har tenkt å ta turen til Kvitfjell.

– Dersom dei kjenner seg dårleg og er i tvil, så oppmodar vi dei til å sjå verdscuprennet på TV.

Laurdag er det utfor i Kvitfjell, medan det er super-G søndag.

(©NPK)