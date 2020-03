Kilde og Jansrud i ein klasse for seg på Kvitfjell-trening

sport

Kilde kan bli umogleg å slå viss han held fram i same spor i rennet på laurdag som under dei to gjennomkøyringane. Torsdag var han 87 hundredelar raskare enn næraste konkurrent.

Fredag var det berre ringreven og heimekøyraren Kjetil Jansrud som var i nærleiken av Lommedalens håp. Vinstra-mannen var berre 12 hundredelar bak på den siste gjennomkøyringa. Resten av feltet var nesten sekundet etter.

– Det må gi ein enorm sjølvtillit føre renna i helga?

– Absolutt, men det endrar eigentleg ikkje så mykje, for eg føler at eg har bra sjølvtillit frå før, seier Kilde til NTB og forklarer det med at han har vore rask gjennom heile sesongen og at han veit han køyrer godt på ski.

– Eg merkar at det fungerer, og det er gøy.

– Ikkje her for å slå Kilde eller Jansrud

Med to solide treningsomgangar sender Lommedalen-køyraren eit stort varsku til verdscupleiar Alexis Pinturault, som har tatt turen til Kvitfjell for å sanke verdifulle poeng i jakta på siger i den totale verdscupen.

Franskmannen leier verdscupen 26 poeng føre Kilde før renna i helga. Henrik Kristoffersen, som ikkje køyrer i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak.

– Eg er ikkje her for å slå verken Kilde eller Jansrud, men for å få poeng i ein disiplin som ikkje er min eigen, seier Pinturault til NTB. Han køyrde inn til 25.-plass, 1,92 sekund bak Kilde.

Franskmannen meiner det er umogleg å seie kor mange poeng han bør få med seg frå dei to renna.

– Men eg skal gjere mitt beste. Då har eg gjort alt eg kan. Men poenga kan spele ei avgjerande rolle når det skal teljast opp til slutt. For no snakkar vi berre nokre poeng, ikkje hundrevis av poeng. Det er jamt, og alt er mogleg, seier Pinturault.

– Det gjer noko med hovuda til dei andre

På treninga på fredag var altså Kilde og Jansrud i ein klasse for seg. Næraste konkurrent var franske Nikolas Raffort, som med startnummer 48 køyrde inn til tredjeplass 0,80 sekund bak Kilde.

Jansrud svarer bekreftande på at det å levere to raske treningsomgangar før alvoret startar gjer noko med hovudet.

– Ja, men det gjer nok mest med hovuda til dei andre, seier Jansrud til NTB

– Det står framleis att detaljar der vi kan køyre litt fortare, og det gjeld nok òg Aleksander (Kilde). Men styrken er vår eiga skikøyring, der det er mest finpuss, medan dei andre må leite etter mykje tid, seier Vinstra-guten vidare.

Kva han sjølv må gjere for å vere raskare i renn skulle han analysere utover kvelden.

– Det er sikkert ein del område der det er nokre centimeter ein kan ta på linja, der eg sikkert kunne køyrt meir aerodynamisk. Ting som kan sikre ein pallplass eller siger, og luke ut dei store feila.

Laurdag er det utfor i Kvitfjell, medan det er super-G søndag.

(©NPK)