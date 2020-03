Jansrud har vorte konge i eiga leikegrind

sport

Jansrud sit avslappa og ser ut av vindauget mot bakken der han la grunnlaget for å bli ein alpinist i verdstoppen: Kvitfjell.

Han kjenner kvar krik og krok, kvar bulk i underlaget og dei vesle og store løyndommane til bakken. Det var her draumar vart til verkelegheit då han tok den første verdscupsigeren i karrieren i 2012. Men det har ikkje kome av seg sjølv. Han har investert mykje tid i denne bakken.

– Eg har brukt mine tusen timar her, og vel så det, seier Jansrud til NTB.

Kongen av Kvitfjell

Han voks opp som ein alpininteressert gut på Gålå. Som åtteåring såg han heltane suse i mål frå målområdet i Kvitfjell under OL i 1994.

Nokre få år seinare var det OL-bakkane som var Jansruds eigen treningsarena.

– Eg hugsar alle turane hit då eg var liten, seier han og tar oss med tilbake til alle dei gongene dei køyrde heimanfrå etter at leksene var gjorde.

– 40 minutts køyretur. Vi var her ein halv time før heisen opna. Og så var vi her til ein halv time etter at heisen stengde. Tre gonger i veka, pluss kvar helg, fortel Jansrud.

Fleire tusen treningstimar seinare har han vorte «kongen av Kvitfjell». Ingen har vunne her fleire gonger enn Jansrud.

Vil setje «uslåeleg» rekord

Den første verdscupsigeren i karrieren kom nettopp i Kvitfjell i 2012. To år seinare vann han både utfor og super-G, i det som har vorte hans eiga leikegrind.

Etter det har han vunne kvart einaste år i Kvitfjell, med unntak av i fjor. I alt sju sigrar og ein liten haug med pallplassar er fasit for Jansrud.

Men det er berre så langt. Han har eit ønske om å forbetre rekorden slik at ingen andre nokosinne tar han.

– Ein blir jo gira på å gjere rekorden endå betre.

Om han forbetrar sin eigen rekord, får vi svar laurdag (utfor) og søndag (super-G).

