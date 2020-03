Italienske storritt i sykling utsett inntil vidare

sport

Det melde arrangøren av ritta på nettsida si.

Tidlegare er verdstourrittet Strade Bianche, som skulle avviklast i helga, vorte avlyst av same grunn.

Ei rekkje profflag hadde allereie trekt seg frå dei to komande storritta i Italia då avgjerda om utsetjing kom fredag. Etapperittet Tirreno–Adriatico skulle starte tysdag, medan eindagsklassikaren Milano–Sanremo skulle gjennomførast 21. mars.

Også det mindre etapperittet Giro di Sicilia frå 3. til 6. april er utsett.

Arrangøren vil be om at alle ritta blir flytta til seinare datoar.

– RCS Sport vil be UCI, via Italias sykkelforbund, om å finne nye datoar på den internasjonale terminlista for ritta, slik vi allereie har bede om for Strade Bianche, står det.

Alexander Kristoff og laget hans, UAE, er blant dei som har trekt seg frå det franske etapperittet Paris–Nice, som startar søndag.

