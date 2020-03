Rooney: – Då eg var yngre, krangla eg med Ferguson i kvar einaste pause

sport

For Rooney blir møtet mellom Manchester United og Derby County i femte runde av FA-cupen heilt spesielt. Rooney spelte i 13 sesongar for United og var med på å vinne tolv trofé for klubben. No er han kaptein for Derby.

I eit intervju med The Guardian fortel Rooney om kranglane med Alex Ferguson og korleis trenarlegenda har påverka han. Først og fremst hyllar han den tidlegare manageren sin:

– Leiinga og oppfølginga hans av kvar enkelt spelar er det beste eg har sett nokon gong.

Rooney legg òg til:

– Eg hugsar at eg som ung spelar alltid krangla med han i pausane. Heile tida. Eg hugsar at eg tenkte: «Kvifor kritiserer han alltid meg? Det er spelarar som er langt verre enn det eg har vore.» Men etter kvart som du blir eldre, skjønner du kvifor han gjer det.

Om situasjonen til Manchester United seier Rooney at det ikkje finst nokon «quick fix» for å få klubben tilbake til toppen i Europa.

– Dei prøvde det med (Louis) van Gaal og med (José) Mourinho. Viss du ser på Liverpool og kva dei har gjort, og Manchester City, kan du ikkje berre kjøpe eit lag og utfordre dei med det. Du ser med Liverpool – dei har bygd det laget. Guardiola har gradvis henta inn spelarar og innført spelestilen sin, så United må vere litt tolmodige og prøve å byggje opp eit lag som kan utfordre dei to.

Torsdag møtest altså Rooneys Derby og Manchester United i femte runde av FA-cupen. Rooney har ei rolle som playmaker i ein djupare midtbaneposisjon for den nye klubben sin, og han er spelande trenar under den nederlandske manageren Phillip Cocu.

