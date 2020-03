Olsbu Røiseland har fått påvist vanleg influensa

sport

Olsbu Røiseland står dermed over alle konkurransar til ho er tilbake i normal trening igjen.

– Influensa A-viruset er ein av dei mest vanlege vinterinfeksjonane. Ho har vorte testa etter alle reglane i legekunsten, og fekk påvist dette viruset i dag, fortel Lars Kolsrud, lege for elitelandslaget for kvinnene i Norges Skiskyttarforbund i ei pressemelding.

Marte Olsbu Røiseland, som tok heile sju medaljar (fem gull og to bronse) i VM i Anterselva, er heime i Lillehammer for å bli frisk. Håpet var å vere tilbake til verdscuprenna i Kontiolahti, men no spørst det om ikkje det blir for tidleg.

– Varigheita på ein slik infeksjon er alltid usikker. Ho byrjar ikkje å konkurrere før ho er tilbake i normal trening, og det tar den tida det tar. No sender vi gode tankar heim til Marte, og håpar ho snart blir betre, seier Kolsrud.

