Koronaviruset stoppar Kollenfesten, renna går utan publikum

Etter fleire dagars vurdering, der helsestyresmaktene har følgt med på smittesituasjonen i Oslo-området, er konklusjonen at det ikkje er trygt at så mange menneske skal samlast i Holmenkollen.

Det er verdscupkonkurransar i langrenn, hopp og kombinert. Hopprenna i Holmenkollbakken er innleiinga på årets Raw Air, med konkurransar òg i Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

Det var venta meir enn 30.000 tilskodarar til renna i Holmenkollen kommande helg.

Tysdag sa arrangørane i Holmenkollen skifestival at det no var «ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre». Samtidig viste dagleg leiar Kristin Vestgren Søterøy til at helsestyresmaktene har siste ord i saka.

Torsdag kom avgjerda om at renna skal gå som planlagt, men utan publikum til stades.

