Haaland om målappetitten: – Eg trur eg er avhengig

sport

Den nye utgåva av magasinet kjem i sal torsdag og har eit intervju med Haaland om karrieren til nordmannen. Der snakkar den brennheite Dortmund-spissen om sine mange skåringar.

– Eg trur eg er avhengig. Det er ein bra avhengnad, seier Haaland til FourFourTwo.

Mål har det vorte mange av denne sesongen. Først i RB Salzburg i Austerrike, før han melde overgang til Dortmund, der han har skåra tolv mål på åtte kampar. To av måla kom i meisterligaen mot fotballstormakta PSG, i kampen Dortmund vann 2–1.

Dei mange måla har gjort at Haaland fort kan byte klubb allereie til sommaren. Ifølgje Marca skal han stå øvst på ønskelista til Real Madrid i jakta deira på ny spiss.

Haaland snakka òg ut om mannen han kallar idolet sitt, Zlatan Ibrahimovic. Den svenske superstjerna har hatt ein lang karriere med mange mål i fleire ulike land, noko 19-åringen set pris på.

– Eg liker mentaliteten hans og korleis han ser ting annleis. Eg liker òg korleis han byter frå ein klubb til ein annan, i eit nytt land, men likevel skårar frå første stund, seier Haaland om Zlatan.

Han seier òg at han endå ikkje har snakka med Zlatan personleg, sjølv om dei to har same agent, Mino Raiola.

(©NPK)