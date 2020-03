sport

Skifestivalen startar fredag.

– Det vil òg bli vedtatt om det vil bli avgrensingar, sa Guldvog på Helsedirektoratets pressekonferanse.

Fleire idrettsarrangement blir no avvikla utan publikum til stades på grunn av spreiinga av koronaviruset, men det er ikkje klart om at dette er aktuelt for skifestivalen i Holmenkollen.

Det er venta rundt 30.000 tilskodarar til arrangementa i Holmenkollen fredag, laurdag og søndag.

