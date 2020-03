Astana trekkjer seg frå alle sykkelritt i 15 dagar

sport

Det betyr at det kasakhstanske laget ikkje deltar i ritta Strade Bianche, Paris–Nice og Tirreno–Adriatico. Astana trekkjer seg frå alle ritt fram til 20. mars, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

– Med denne avgjerda har vi valt å verne ryttarane og staben og ta ansvar for at viruset ikkje blir spreidd ytterlegare i sykkelmiljøet, seier sportssjef Aleksandr Vinokourov i ei pressemelding frå laget.

Astanas avgjerd kjem dagen etter at det britiske laget Ineos valde å trekkje seg frå alle løp fram til Volta a Catalunya startar 23. mars. Også Mitchelton-Scott har trekt seg frå alle løp, både for kvinner og menn, fram til 22. mars.

Spreiinga av koronaviruset førte førre veke til at dei to siste etappane av UAE Tour i Dubai vart avlyste. Det er frykta at fleire andre sykkelritt må avlysast den komande perioden.

(©NPK)