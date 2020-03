Amundsen vann fellesstarten til gutane i U23-VM

sport

Harald Østberg Amundsen, som går for Asker Skiklubb, vart grundig slått av russaren Ardasjev på 15-kilometer klassisk tidlegare i meisterskapen. Over minuttet skilde dei to. På fellesstarten i fri teknikk skilde det 7,4 sekund mellom dei to i favør til nordmannen.

– Det er ein lette. Eg har jobba heile sesongen med dette som mål. Eg er kjempenøgd. Eg var litt overraska over at det var så mange gode att då eg prøvde å halde eit høgt tempo. Eg var sliten, men klarte å spare nok krefter til slutt, sa Amundsen til FIS.

Håvard Moseby gjekk inn til bronsen, slått med 40,5 sekund av Amundsen.

– Det vart eit tøft renn med høg fart frå start. Harald gav på skikkeleg så eg hadde meir enn nok å halde ryggen hans. Eg måtte gi alt og vart veldig sliten mot slutten. Eg er nøgd med bronsen, sa Moseby.

Dei tre norske løparane Amundsen, Moseby og Thomas Bucher-Johannessen, Ardasjev, franske Hugo Lapalus og italienske Simone Dapra hadde tidleg danna ein sekstett. Bronsemedaljøren frå 15-kilometeren, Lapalus, var den første til å seie takk for seg. Fem kilometer før mål var det berre tre nordmenn og ein russar att.

Etter ein times gonge prøvde Amundsen å stikke og fekk berre Ardasjev og Moseby med seg. Etter kvart vart det ein duell mellom Amundsen og Ardasjev. På den siste stiginga inn mot mål fekk nordmannen ei lita luke og auka forspranget til mål.

Det vart ein stor norsk dag der Thomas Bucher-Johannessen gjekk inn til fjerdeplassen, slått med 1.12 minutt av Amundsen. Jon Rolf Skamo Hope måtte tidleg sleppe, men klarte å klore seg fast til sjetteplassen – 2.27 minutt bak vinnaren.

