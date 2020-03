Solskjær fleipa om Rooney: – Vil trekkje frå måla han scorar mot oss

sport

Rooney tente Manchester United trufast frå 2004 til 2017. I dei åra vart 34-åringen toppskårar for klubben gjennom alle tider og stor publikumshelt. Det gir legendestatus på Old Trafford.

Torsdag står Rooney på motsett banehalvdel når Ole Gunnar Solskjær skal prøve å leie laget sitt til FA-cupavansement. Ikkje overraskande vart Rooney tema då kristiansundaren møtte pressa onsdag.

– Han har vore ein fantastisk spelar for United. Han spelte her lenge og er toppskåraren for klubben. Han har vunne så mange trofé her, sa Solskjær.

Samtidig sende han ei lita, spøkefull åtvaring til den tidlegare lagkameraten sin.

– Han gav alt for denne klubben. Det set vi alle pris på. Alle mål han skårar mot oss, vil samtidig bli trekt frå talet hans. Han bør ikkje skåre for mange, smilte Solskjær.

Bryr seg ikkje

United-manageren vart samtidig utfordra på om Rooney får for lite heider frå tilhengjarane til andre klubbar for prestasjonane sine.

– Eg trur ikkje nokon Manchester United-spelar bryr seg om kva fans av andre klubbar tenkjer om dei, sa Solskjær.

Rooney har spelt for Everton, amerikanske DC United og no Derby etter at han forlét United i 2017. Samtidig kjem han gjerne på gjestevisitt på Old Trafford, ifølgje Solskjær.

– Han kjem ofte hit og vil få ei god mottaking frå bortesupporterane i denne kampen, sa kristiansundaren onsdag.

Rooney skåra 253 mål på 559 kampar i alle turneringar som United-spelar.

Favoritten til sonen

Solskjær er samtidig sikker på at den tidlegare United-helten ikkje vil gi ved dørene mot gamleklubben.

– I denne kampen ønskjer Wayne å vise kva han kan få til, og vil prove at det er liv i den gamle mannen. Vi må vere på tærne og ikkje gi han noko plass i boksen eller på midtbanen, sa nordmannen.

United-sjefen røpte vidare at hans eigen son har hatt Rooney som favorittspelaren sin. Det handlar ifølgje Solskjær like mykje om at dei menneskelege kvalitetane til 34-åringen.

– Han får alle til å føle seg bra, anten du er ti eller 80 år. Han var Noahs favorittspelar, ikkje berre på grunn av det han gjorde som spelar, men for måten han var på som menneske, sa Solskjær.

United-sjefen røpte elles på pressekonferansen på onsdag at Daniel James truleg mistar Derby-kampen. Høgst usikker er òg Aron Was-Bissaka, som slit med ryggen.

Frå før er Paul Pogba og Marcus Rashford uaktuelle.

