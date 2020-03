Laget til norsk sykkelprofil vil droppe klassikarar grunna virusfrykt

sport

Dei italienske sykkelritta Strade Bianche, Tirreno–Adriatico og Milano–San Remo skal avviklast som planlagt i mars, men amerikanske EF Education med norske Halvorsen i stallen ber no Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om å få sleppe å vere med.

Helsestyresmaktene i USA har rådd mot alle unødvendige reiser til Italia, noko det amerikanske laget bruker som grunngiving for å trekkje seg i brevet til RCS Sport, som organiserer dei italienske klassikarane.

– Vi meiner at det er best å følgje dette rådet og gjere alt vi kan for å halde staben og ryttarane vår friske og bidra til å sikre at dei ikkje risikerer å overføre viruset, skriv EF ifølgje Wall Street Journal.

Laget etterlyser vidare ein plan for å gjennomføre ritta på ein sikker måte og skal vere opne for å delta på eit seinare tidspunkt.

Koronaviruset har allereie sett ein stoppar for fleire idrettsarrangement i Nord-Italia, inkludert fleire fotballkampar i Serie A. Måndag melde RCS Sport at ritta går som planlagt.

Strade Bianche skal etter planen køyrast komande laurdag, Tirreno–Adriatico går frå 11. til 17. mars, medan Milano–San Remo blir sykla 21. mars.

(©NPK)