Helsedirektøren: Framleis vurdering om Holmenkollen skal gjennomførast

– Vi har løpande kontakt med arrangøren i Kollen, og vi har i dag hatt møte med Oslo kommune, fylkeslegen i Viken og Folkehelseinstituttet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på onsdag.

Han sa at det viktigaste er at ein ikkje aukar risikoen for koronasmitte dersom arrangementet blir gjennomført.

– Det er framleis ein diskusjon om det skal gjennomførast, men det er ikkje tatt noka avgjerd enno, sa Guldvåg.

Det er venta meir enn 30.000 tilskodarar til renna i Holmenkollen komande helg. Det skal konkurrerast i langrenn, hopp og kombinert fredag, laurdag og søndag.

