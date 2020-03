Falla rauk ut i sprintprologen, verdscupsjansane svekte

sport

Dermed enda sprinten i Drammen, der Falla har vunne ei rekkje gonger, i ein kjempenedtur for den norske sprintdronninga.

Terreng taper ho òg i kampen om ein ny samanlagtsiger i sprintverdscupen. Der leier svenske Linn Svahn føre slovenske Anamarija Lampic og svenske Jonna Sundling. Falla er nummer fire, 98 poeng bak Svahn.

Onsdag var Falla slått av prologvinnar Katja Visnar med heile 6,76 sekund. I snøvêret på Konnerud var den slovenske veteranen best av alle. Nærast seg på resultatlista hadde ho svenske Sundling, medan Lampic sørgde for to slovenske jenter i topp tre.

Mathilde Myhrvold vart overraskande beste norske jente i prologen med ein sterk femteplass. Vind-løparen overraska alle då ho tok bronsemedaljen i NM-sprinten nettopp på Konnerud tidlegare i vinter. Onsdag fekk ho verdscupdebuten sin i prologen og vart slått med berre to sekund av teten.

Landslagsløpar Ane Appelkvist Stenseth vart nest beste norske jente med sjuandeplass, slått med 2,25 sekund av Visnar.

Ti norske jenter er klare for utslagsrundane. Blant dei er heimehåpet Kristine Stavås Skistad.

Verdscupdebutant Martine Engebretsen sikra seg den siste kvartfinaleplassen frå startnummer 52. Ho skauv med det Maiken Caspersen Falla ut av utslagsrundane.

(©NPK)