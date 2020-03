Elyounoussi avviser skadebekymring

sport

Østfoldingen stod over cupsemifinalen på søndag mot St. Johnstone, og i etterkant sa Celtic-trenar Neil Lennon at landslagsprofilen hadde pådrege seg ein strekk i låret.

– Elyounoussi pådrog seg ein strekk i låret i går, så han kunne ikkje spele, sa Lennon i eit intervju på radioprogrammet BBC Sportsound, gitt att av nettstaden 67hailhail.com.

No friskmelder hovudpersonen seg sjølv overfor Sarpsborg Arbeiderblad og røper samtidig at ei forkjøling òg bidrog til at han stod over cupkampen på søndag.

– Eg vart kraftig forkjølt og har hatt ein litt stiv hamstring. Då passa det greitt å stå over den kampen, for med ei slik forkjøling ville det fungert dårleg, seier Elyounoussi.

Han avviser utsegna frå sjefen om strekk.

– No berre gleder eg meg til å spele onsdag, og håpar å finne godkjensla att etter den litt langvarige skaden. Her er det ingen strekk som det blir skrive, seier østfoldingen.

Elyounoussi pådrog seg ein fotskade i november og mista tre månader med kampar. Først i byrjinga av førre månad gjorde han comeback.

