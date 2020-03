EM-sølvvinnar får sjansen i verdscupen

sport

Det stadfestar Norges Skiskytterforbund i ei pressemelding.

Landslagsløpar Erlend Bjøntegaard står over sprinten i Tsjekkia fredag, og dermed får junioren Lægreid frå Bærum Skiklubb moglegheita.

– Bjøntegaard står over sprinten på fredag, men er på plass i Nove Mesto for resten av konkurransane, opplyser sportssjef Per Arne Botnan.

Sturla Holm Lægreid tok sølv på sprinten i skiskyttar-EM i Kviterussland søndag.

Marte Olsbu Røiseland har vorte sjuk, og har ikkje reist til Nove Mesto.

– Eg pådrog meg ein liten influensa i helga, og er ikkje slag enno. Eg har litt feber og hoste, rett og slett vanlege influensasymptom, seier VM-dronninga til TV 2.

Olsbu Røiseland satsar på å vere tilbake i verdscupsirkuset i Kontiolahti neste veke.

Verdscuprennet denne veka i Nove Mesto er vedtatt avvikla for tomme tribunar som følgje av koronaviruset.

