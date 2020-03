Noreg møter Austerrike, Nord-Irland og Romania i nasjonsligaen

sport

Nederlendaren Rafael van der Vaart stod for trekninga av B-divisjonen, og han gav Noreg interessante og samtidig overkommelege motstandarar.

I Nord-Irland får Lars Lagerbäck gjensyn med laget han møtte i den aller første kampen sin som landslagssjef for Noreg. Han hadde berre nokre få dagar med spelarane før VM-kvalifiseringskampen i Belfast, og 0-2-tapet gjorde i praksis slutt på dei norske draumane om deltaking i sluttspelet.

Same haust vann Noreg 1–0 i returmøtet på Ullevaal.

Romania var blant motstandarane til Noreg i EM-kvalifiseringa i fjor. Noreg mista tomålsleiinga på Ullevaal og såg rumenarane sikre 2–2 på overtid. I returkampen var det Noreg som berga 1–1 på overtid med utlikning frå Alexander Sørloth.

Austerrike er eit lag Noreg ikkje har møtt sidan 2002, då Pa-Modou Kah sikra norsk 1-0-siger i Wien.

Gunstig trekning

Lagerbäck var til stades i Amsterdam og såg ikkje begeistra ut då Noreg vart trekt inn i gruppe med Nord-Irland og Romania, men Noreg kunne fått ei atskilleg vanskelegare oppgåve. Gruppe 3 med Russland, Serbia, Tyrkia og Ungarn verkar som den klart tøffaste i divisjonen.

I nasjonsligaen speler Noreg både om opprykk til A-divisjonen (og for å unngå nedrykk til C-divisjonen) og for ein mogleg ekstrasjanse i neste VM-kvalifisering.

Nålauget til VM er atskilleg trongare enn til EM, og for å få ein slik ekstrasjanse må Noreg vere blant dei to beste laga i heile nasjonsligaen som ikkje blir blant dei to beste i VM-kvalifiseringsgruppa si.

Sverige i dødsgruppa

Dei 10 gruppevinnarane får billett til VM i Qatar, medan dei 10 toarane og to lag frå nasjonsligaen skal ut i omspel om dei tre siste VM-plassane. Akkurat som i nasjonsligaomspelet om EM-plassar må ein vinne to kampar for å greie det, men sannsynlegvis mot endå skarpare motstand.

Luis Figo trekte nasjonsligaen for A-divisjonen. Der hamna Sverige i ein knallsterk gruppe mot europameister Portugal, verdsmeister Frankrike og VM-toar Kroatia.

Danmark, som i haust ikkje lenger blir trena av Åge Hareide, kom òg i ei tøff gruppe. Der blir det kampar mot VM-semifinalistane England og Belgia og dessutan eit nordisk oppgjer mot Island.

