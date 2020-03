Nasjonsligaen kan føre Noreg til Qatar-VM

sport

Tysdag kveld blir gruppene til den komande nasjonsligaen trekte. Ikkje berre står det om heider og ære, men også ei moglegheit til spel i Qatar-VM 2022.

Moglegheita kjem for dei laga som ikkje har kvalifisert seg for sluttspelet via den ordinære VM-kvalifiseringa, som ikkje blir trekt før november. Her går vinnarane i dei ti europeiske gruppene direkte til meisterskapen.

13 europeiske nasjonar skal til Qatar, og dei tre siste plassane blir avgjorde via omspelskampar. Det er her nasjonsligaen – som blir trekt på tysdag – kjem inn i biletet.

I alt 12 lag skal ut i omspel, ti av dei er nasjonar som vart nummer to i gruppa si i den ordinære VM-kvalifiseringa. Dei siste to plassane kjem frå nasjonsligaen. Enkelt forklart er det dei to høgast rangerte gruppevinnarane i nasjonsligaen, som ikkje allereie er direktekvalifisert til VM via VM-kvalifiseringa, som får dei to plassane.

Som følgje av gruppevinnarane frå nivået i nasjonsligaen A allereie kan vere klare for anten VM eller omspel, kan det kome lag frå nivå B til gode – til dømes Noreg.

I trekninga på tysdag er Noreg plassert i pott 2.

Pott 1: Russland, Austerrike, Wales og Tsjekkia.

Pott 2: Skottland, Noreg, Serbia og Finland

Pott 3: Slovakia, Tyrkia, Irland og Nord-Irland

Pott 4: Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania

(©NPK)