Langrenn: Sølv til Amundsen i U23-VM

sport

Ardasjev var heile eitt minutt og to sekund føre nordmannen i mål under svært tunge forhold i tyske Oberwiesenthal.

Amundsen var raskast dei første to kilometrane, men vart distansert kraftig av russaren undervegs. Halvvegs var avstanden over halvminuttet mellom dei to.

Askerløparen tapte jamt og måtte òg kjempe mot tidene til italienske Hugo Lapalus på dei siste fem kilometrane for å ta sølvet.

– Eg likte forholda. Det vart eit bra løp frå mi side, sa vinnaren til arrangøren.

– Det vart eit tøft renn, og eg kjempa heile vegen. Russaren var for sterk, så eg kjempa for å behalde sølvet. Eg er letta, for klassisk har ikkje vore den beste stilarta mi, sa Amundsen.

Håvard Moseby gjekk inntil sjetteplassen, 1.48,2 minutt bak vinnaren.

Andre norske plasseringar: 12) Jon Rolf Skamo Hope 2.23,4, 15) Petter Stakston 2.33,1.

(©NPK)