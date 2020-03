Langrenn: Andersson vann U23-gull, Mæhlum Johansen tok sølv

sport

Andersson var berre 3,4 sekund bak Therese Johaug i verdscuprennet i Lahti sist helg og var stor favoritt føre VM-rennet på tysdag i tyske Oberwiesenthal. Ho innfridde til fulle.

Andersson var til slutt 24,8 sekund føre Mæhlum Johansen.

– Eg er stornøgd. Dette gjekk over all forventning. Eg har ikkje vore i den beste forma mi så langt i sesongen, men det har losna litt frå januar. Men ein pallplass er ein draum som har gått i oppfylling. Det hadde eg inga tru på for berre ein månad sidan, sa Mæhlum Johansen til arrangøren.

Ebba Andersson innrømte at ho verkeleg måtte slite for gullet sitt. Forholda ute i løypa var alt anna enn enkle.

– Det var tøffe forhold ute i løypa Eg er fornøgd med at eg tok gullet. Eg måtte verkeleg jobbe for det, sa Andersson.

Ribom raskast

Svenske Emma Ribom var likevel den raskaste dei første to–tre kilometrane på 10-kilometeren. Etter 2,4 kilometer hadde ho fått 10,6 sekunds forsprang på Andersson.

Snaue kilometeren seinare hadde Andersson utlikna avstanden mellom dei to. Halvvegs var avstanden mellom dei to 3,1 sekund i Riboms favør.

Hedda Østberg Amudsen var best av dei norske innleiingsvis, men var godt over 20 sekund bak teten. Marthe Mæhlum Johansen opna varsamt, men fekk òg opp dampen og var halvminuttet bak etter tre kilometer.

God avslutning

Mæhlum Johansen gjekk berre betre og betre utover i løpet sitt. Til slutt var det berre Andersson som matcha avslutninga hennar. Ribom måtte ta til takke med bronsen.

Hedda Østberg Amundsen klarte òg å ta seg inn blant dei ti beste. Ho enda på 9.-plassen, 1.14,3 minutt bak vinnaren.

Karoline Simpson-Larsen enda på 14.-plassen, slått med 1.45,7, medan den fjerde norske utøvaren Tiril Liverud Knudsen vart nummer 26 – 2.29,7 minutt bak.

(©NPK)