Kollen-arrangøren håpar ikkje virusfrykt påverkar billettsalet

Ein snøfattig vinter har skapt utfordringar for leiinga i Holmenkollen Skifestival. No er løypene føre skifesten i helga på plass, men i staden truar koronaviruset med å leggje ein dempar på den tradisjonsrike folkefesten.

Tysdag møtte dagleg leiar Kristin Vestgren Sæterøy pressa i nasjonalanlegget. Ho la ikkje skjul på at ein er spente på om billettsalet vil bli påverka.

– Det er alltid noko ein fryktar i ein sånn situasjon. Eg håpar det har kome ut bra informasjon om korleis vi som arrangør held oss til dette og kva helsestyresmakta seier. Eg håpar vi ser mange her opp i arenaen, sa Sæterøy til pressekorpset.

Håpar på billettløft

Så langt ligg billettsalet visstnok på same nivå som tidlegare år.

– Litt bak, men det har mest med å gjere at vinteren ikkje har vore her. At det er vinter, og at folk ser det er moglegheit for å gå på ski, er kjempeviktig. Då blir det òg interesse for å kome og sjå på skirenn, sa Sæterøy.

Så langt skal det vere selt 17.300 billettar. I fjor vart det selt rundt 37.000 i alt. Arrangøren håpar å passere fjoråret.

– Det er klart at dei neste dagane er viktige, og dagspublikummet som kjem laurdag, er viktig for oss. Eg trur og meiner vi har gjort alt som skal til for at det skal vere trygt å vere her, sa Sæterøy.

Måndag oppstod det ei viss forvirring rundt om renna i Holmenkollen kunne bli avlyste. Tysdag var Sæterøy klar på at ikkje noko peikar i den retninga.

– No er det ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre, sa ho og viste til at det er helsestyresmaktene som har siste ordet i saka.

– Vi held oss til det Helsedirektoratet seier. Vi har hatt ein god dialog heile vegen om status og korleis vi skal halde oss. Dei råda følgjer vi, for det skal vere trygt og sikkert å vere her som arrangement.

Fokus på handhygiene

Den daglege leiaren forstår òg at virusproblematikken opptar folk.

– Det er mykje diskusjon, og det er heilt forståeleg. Folk er interesserte i dette, sa Sæterøy.

For å ta vare på omsynet til smittefare vil arrangørane ha fokus på handhygiene, i form av stasjonar med handvask for både publikum og frivillige.

Laurdag er det tremil klassisk for kvinner i langrenn i Holmenkollen, medan søndag står den tradisjonsrike femmila for menn på programmet. Laurdag er det òg kombinertrenn, medan det skal konkurrerast i hoppbakken både fredag, laurdag og søndag.

