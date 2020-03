Tennisforbundet klyper seg i armen: – Casper Ruud er ekstremt viktig

sport

Etter at Casper Ruud vart første nordmann til å vinne ein ATP-tittel, blir det venta at det blir trongt om plassen når det norske tennisesset kjem til moderlandet for å spele Davis Cup.

Oppgjeret mot Barbados blir spelt 6. og 7. mars på Hasle i Oslo, ein arena som normalt tar 1000 personar. Det er mykje mogleg at det kjem fleire enn det.

– Der det er hjarterom, er det husrom, seier generalsekretær i Norges Tennisforbund, Alexander Kjær til NTB og legg til at dei nok skal få plass til alle som ønskjer å sjå Ruud spele for Noreg.

– Vi lovar alle tilskodarar ein tennisfest dei seint vil gløyme.

Truleg vil forbundet gjere litt ekstra stas på 21-åringen, som no er tidenes høgast rangerte nordmann på verdsrankinga. Casper Ruud er no på 36.-plass, tre plassar høgare enn far Christians tidlegare rekord.

Casper-effekten

Casper Ruuds popularitet har stige jamt og trutt samtidig som 21-åringen har klatra på verdsrankinga. Når Kjær skal forklare kva det har å seie for norsk tennis å ha Casper Ruud som ein slags reklameplakat, sparer ikkje generalsekretæren på krutet.

– Det er ekstremt viktig for oss. Ein kan fort dra parallellar til Tor Hushovd-effekten for norsk sykkel og Magnus Carlsen for norsk sjakk. Og no har vi no Ruud-effekten for norsk tennis, seier Kjær.

– Han er jo ein fantastisk ambassadør for oss. I tillegg er han jo ein fantastisk fin gut, så vi klyper oss litt i armen og lurer på om det er mogleg å vere så heldig.

«Den neste Casper»

Casper-effekten blir mellom anna merka hos dei lokale klubbane rundt om i landet med tanke på rekruttering. I tillegg håper ein at Casper-effekten òg skal merkast på botnlinja i forbundet – altså: i kroner og øre.

– Vi veit at Casper er eit ynda sponsorobjekt. No er han eit selskap i seg sjølv, men vi håpar og trur at det er mange som vil ønskje å kunne bidra til å finne «den neste Casper» eller ei «Casperinne».

– Som forbund skal vi nok ha glede av Casper i mange år framover, men vi ønskjer jo òg å hjelpe dei som prøver å bli ei ny «Casperinne» eller Casper. Og då treng vi litt finansiell støtte, seier Kjær.

Han legg til at forbundet òg kan dra nytte av erfaringa og ekspertisen til Casper Ruud på korleis ein skal byggje fleire toppspelarar.

Søndag spelte Ruud for karrierens andre ATP-tittel, men tapte finalen i Santiago i Chile mot Thiago Seyboth Wild frå Brasil.

