Spennande nasjonsligatrekning for Lagerbäck

Med gruppesiger i C-divisjonen hausten 2018 rykte Noreg opp til B-divisjonen og blir der seeda på nivå 2 i trekkinga. Nasjonsligaen blir avvikla i haust med to kampar i september, to i oktober og to i november.

Noreg får ein motstandar frå kvart av desse nivåa:

1: Russland, Austerrike, Wales, Tsjekkia.

3: Slovakia, Tyrkia, Irland, Nord-Irland.

4: Bulgaria, Israel, Ungarn, Romania.

Noreg er seeda på same nivå som Skottland, Serbia og Finland og kan ikkje bli trekt mot desse.

Førebels er berre tre kampar spikra på programmet til landslaget: Semifinale mot Serbia i nasjonsligaomspelet om EM-plass 26. mars (på Ullevaal) og landskampar borte mot Danmark 1. juni og heime mot Slovakia 6. juni.

Med siger over Serbia blir det finale om EM-plass på Ullevaal fem dagar seinare, mot Skottland eller Israel. Klarer Noreg å kvalifisere seg til det første sluttspelet sitt på 20 år, blir motstandarane Tsjekkia (i Glasgow) 15. juni, England (i London) 19. juni og Kroatia (i Glasgow) 23. juni.

Nasjonsligaen er endra slik at det blir fire lag i kvar gruppe i dei tre øvste divisjonane. Dette er seedingnivåa i resten av divisjonane:

A-divisjonen:

1: Portugal, Nederland, England, Sveits.

2: Belgia, Frankrike, Spania, Italia.

3: Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige.

4: Kroatia, Polen, Tyskland, Island.

C-divisjonen:

1: Hellas, Albania, Montenegro, Georgia.

2: Nord-Makedonia, Kosovo, Kviterussland, Kypros.

3: Estland, Slovenia, Litauen, Luxembourg.

4: Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Moldova.

D-divisjonen:

1: Gibraltar, Færøyane, Latvia, Liechtenstein.

2: Andorra, Malta, San Marino.

I D-divisjonen blir laga trekte inn ei gruppe med fire lag og ei med tre.

Kampdagar: 3.–5. september, 6.–8. september, 8.–10. oktober, 11.–13. oktober, 12.–14. november, 15.–17. november.

