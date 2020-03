Kristoffersen på pallen då Kilde mista verdscupleiinga i Austerrike

sport

Henrik Kristoffersen køyrde inn til tredjeplass i rennet.

Leiinga til Kilde på 34 poeng forsvann på to omgangar med storslalåm i austerrikske Hinterstoder måndag. Etter at Pinturault leverte to svært solide omgangar, leier franskmannen verdscupen med sine 1148 poeng. Det er 26 poeng føre Kilde.

Kilde køyrde måndag ned til 6.-plass, 1,34 sekund bak franskmannen.

Kristoffersen låg på 6.-plass etter første omgang, men køyrde seg opp på pallplass (+ 0,72) etter ei god avslutning.

No ligg 25-åringen 107 poeng bak Pinturault i kampen om samanlagttittelen.

Kristoffersen tok over leiinga

Tredjeplassen sørgde samtidig for at Kristoffersen tok over leiinga i storslalåmcupen. Også her er det ein kamp mot mellom anna Pinturault.

Ræling-køyraren leier med berre seks poeng på den franske rivalen sin, medan kroatiske Filip Zubcic er nummer tre, 26 poeng bak. Kroaten vart elles nummer to i storslalåmrennet på måndag i Hinterstoder. Zubcic kom i mål 0,45 sekund bak Pinturault.

Slovakiske Zan Kranjec, som leidde storslalåmcupen før rennet på måndag, missa totalt i Hinterstoder og vart nummer 13.

Kvitfjell neste

Måndag var Pinturault overlegen i første omgang og leidde med 0,9 sekund på Zubcic. I finaleomgangen kontrollerte inn sigeren og vann 0,45 sekund føre Zubcic.

Leif Kristian Nestvold-Haugen køyrde seg opp frå 12. til 9.-plass (+ 1,69), medan Marcus Monsen enda på 27.-plass. Det var opp to plassar frå første omgang.

Fabian Wilkens Solheim (31.-plass), Timon Haugan (32) og Patrick Haugen Veisten (48) kvalifiserte seg ikkje til finaleomgangen, medan Lucas Braathen hekta i første omgang.

Til helga held kampen fram om verdscuppoeng i Kvitfjell. Då er det fartsgutane som skal i aksjon i super-G og utfor.

