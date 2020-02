Svensk langrennsprofil gjer comeback i Drammen

sport

Falk har vunne fire verdscuprenn i karrieren, men denne sesongen har ho ikkje vore å sjå på øvste nivå. Årsaka er at ho i fjor haust vart operert for å få bukt med ryggproblema som har plaga henne over fleire år.

Sidan inngrepet har ho trena seg opp, og no er det altså tid for å konkurransecomeback i verdscupen. Det skjer på Konnerud.

– Alt har gått over forventningane mine med rehabiliteringa, og etter ein vellykka sesongpremiere i Lycksele føler eg meg klar for å teste ein verdscupsprint, seier Falk i ei pressemelding.

Snømangel har gjort at den tradisjonsrike bysprinten i Drammen blir flytta til årets NM-løyper på Konnerud.

