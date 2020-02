Storsiger for Zuccarello, sluttspelhåpet lever for Wild

sport

Trass i målkalaset frå Minnesota Wild, vart det ikkje skåring på norske Zuccarello denne gongen, men han fekk poeng for éin målgivande pasning i andre periode.

Zuccarello spelte drygt 15 minutt av kampen, der laga hadde like mange skot på mål, men Minnesota Wild klarte å utnytte moglegheitene sine, og samtidig forsvare seg godt, så det heile enda 7–1 til slutt.

Sigeren gjer at Wild er med i kampen om sluttspelsplass.

Sist gong laga møttest var det Detroit-laget som opna best, men torsdag var gjestene frå Minnesota i føring frå start.

I første periode sette Wild tre mål på 1.20 minutt. Ryan Hartman opna ballet med å setje eit velplassert skot i mål etter pasning frå Miiko Koivu etter 7 minutt og 52 sekund. Halvanna minutt etter vart det 2–0 då Ryan Donato plukka opp ein retur føre mål og sette pucken inn, forbi målvakt Jimmy Howard.

Så var det Mathew Dumba som klinte til frå midten av banen og la på til tre 3–0 då klokka viste 10.12 på tavla.

Lita trøyst

I andre periode heldt Wild fram det offensive køyret, utan først å få utteljing på skota. I staden vart det Rei Wings' Anthony Mantha som snappa opp pucken midt banen og gjekk åleine mot Wild-målvakt Alex Stalock, og sørgde for å redusere til 3–1 etter sju og eitt halvt minutt.

Det hjelpte ikkje så mykje. Wild kom sterkt tilbake tre minutt etterpå. Med éin mann meir på isen sende Zuccarello pucken frå midten av banen og ned til Alex Galtsjenjuk til høgre for mål. Derfrå gjekk han tvers over til Dumba, som sett inn den andre skåringa si for dagen: 4–1.

Etter 12 minutt av perioden la Jordan Greenway på til 5-1, og Kevin Fiala følgde opp med 6-1-skåringa etter drygt 18 minutt. Det var framleis ein periode igjen, og dei rundspelte raudkledde byrja å sjå litt knekt ut. I siste periode føya Eric Staal namnet sitt til på skåringslista med 7-1-målet, det skjedd etter litt over ni minutt.

