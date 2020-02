Solskjær om Everton-smellen: – Det lengst nede eg har vore

sport

Solskjærs United svevar høgt etter tre strake ligakampar utan tap og 5–0-sigeren i Europaligaen mot Club Brugge torsdag. Søndag er Everton motstandar på Goodison Park.

I tilsvarande oppgjer førre sesong reiste Solskjærs mannskap nærast heim som slakt. 0–4-tapet kom i tillegg midt i ein tung periode. Kristiansundaren hugsar tilbake på kampen med gru.

– Det er det lengst nede eg har vore. Det trur eg de alle veit og hugsar. Det var kapitulasjon. Vi fekk ikkje til nokon ting, seier Solskjær ifølgje Sky Sports.

– Alt vi ikkje ønskte å sjå, såg vi i den kampen, legg han til.

Ingen reprise

United-manageren hevdar han ikkje er bekymra for at kampen på søndag på same bane skal ende på same måte. Det sjølv om Everton har fått vind segla etter Carlo Ancelottis inntog på trenarbenken.

Merseyside-klubben rauk rett nok 2–3 for Arsenal i førre ligarunde.

– Eg er hundre prosent sikker på at vi kjem til å gjere ein betre prestasjon denne gongen, seier Solskjær med tilvising til marerittkampen i april i fjor.

I etterkant av det oppgjeret sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher at han aldri hadde sett Manchester United svakare.

Martial klar?

Etter storsigeren på torsdag over Club Brugge vart Solskjær utfordra på kor store steg laget hans har tatt sidan den aktuelle vårkvelden på Goodison Park for ti månader sidan.

– Det får vi sjå søndag, smilte kristiansundaren ifølgje Sky Sports.

Til kampen på søndag håpar Solskjær å ha Anthony Martial klar. Franskmannen stod over Brugge-kampen med skade.

Den nykomne Odion Ighalo fekk sjansen i staden for han torsdag og svara med skåring.

(©NPK)