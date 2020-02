Herre-VM i handball 2025 til Noreg, Danmark og Kroatia

sport

Det vart klart då styret i Det internasjonale handballforbundet (IHF) fredag kunngjorde tildelingane av dei komande verdsmeisterskapane.

Noreg, Danmark og Kroatia hadde levert felles søknad om å få ansvaret for VM 2025 for menn. Søknaden fekk tilslutting.

– Etter ti år utan meisterskap på norsk jord markerte EM i januar starten på ein hektisk og morosam periode for oss, seier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

– Som medarrangør av sluttspel er målet vårt å skape engasjement og idrettsglede for menneske i alle aldrar, frå ulike bakgrunnar og frå ulike land. Vi håpar og trur aktivitetar som dette gir auka rekruttering til sporten vår. I tillegg er det inga ulempe at landslaga våre får spele meisterskapskampar føre sitt eige heimepublikum. Vi er derfor svært glade for dagens kunngjering frå Det internasjonale handballforbundet (IHF), legg han til.

Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo er planlagde som vertskapsbyar for den norske delen av arrangementet.

(©NPK)