Surfestjerne vil byggje den største bølgja i verda

sport

Slater, som har vorte verdsmeister i surfing elleve gonger, har kunngjort at han ønskjer å byggje den største menneskeskapte «open-barrel»-bølgja for surfing i verda. Dette melder Australian Associated Press, gitt att av engelske The Guardian.

Bassenget med bølgja skal liggje i La Quinta i California ved foten av Coral Mountain og er tenkt å vere ein del av eit større kompleks med hotell, leilegheiter, restaurantar og diverse idrettstilbod.

Det er Kelly Slater Wave Company, saman med Meriwether Companies og Big Sky Wave Developments, som skal stå for prosjektet.

Konstruksjonen av rekordbølgja er planlagd å starte i 2021.

(©NPK)