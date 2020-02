Brennheit Sørloth fekk eige brød, løfta salet til lokal bakar

sport

Trønderen står så langt bokført med 24 mål for Trabzonspor denne sesongen. 19 av dei har kome i ligaen. Det gjer den norske landslagsspissen til toppskårar med klar margin.

Trabzonspor-fansen trykkjer naturleg nok den nye målmaskina til klubben til brystet sitt, og enkelte går eigne vegar for å gjere stas på Sørloth. På eit bakeri i byen Arakli, nokre kilometer vest for Trabzon, kan kundane no kjøpe brød som ber namnet til Alexander Sørloth.

Brødet har til og med namnet til nordmannen skrive med store bokstavar i deigen.

Brødbakar Yavuz Baytak seier ifølgje den tyrkiske sportsavisa Fanatik at salet fekk eit tydeleg oppsving etter at han byrja å skrive namnet til Sørloth på brødet.

I Europa-toppen

19 mål i ligaen gjer den norske landslagsspissen til ein av Europas mest målfarlege spelarar denne sesongen. Berre ei lita handfull spelarar i dei store ligaene har skåra fleire mål enn Sørloth.

I italiensk Serie A toppar Lazio-spissen Ciro Immobile toppskårarlista med 27 mål. Robert Lewandowski har gjort 25 for Bayern München, medan Timo Werner står med 21 fulltreffarar for Leipzig.

Cristiano Ronaldo har skåra 21 gonger for Juventus sidan seriestart, medan Lionel Messi førebels har 18 for Barcelona. Argentinaren er dermed målet bak Sørloth.

Sist helg redda nordmannen eitt poeng for Trabzonspor i storkampen mot Besiktas. Skåringa som gav 2–2 og eitt poeng kom langt inn i overtida.

Har kjøpsopsjon

I etterkant av den kampen har tyrkiske medium igjen vore fulle av Sørloth-stoff, og Trabzonspors klubbpresident Ahmet Agaoglu har mellom anna måtte svare på kva moglegheiter han ser for å hente nordmannen til klubben på permanent basis.

– Kvifor er alle så bekymra for Sørloth? svara Agaoglu, og parerte vidare spørsmåla med å vise til at klubben har kjøpsopsjon på nordmannen. Han går først ut i mai neste år. Trabzonspor-toppen meiner klubben sånn sett har god tid.

Sørloth er i utgangspunktet lånt ut til Trabzonspor frå Crystal Palace i to sesongar.

Trabzonspor-fansen håpar nordmannen kan skyte klubben til ligagull. Gullstriden i superligaen ser samtidig ut til å bli uhyre jamn. Nett no toppar Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir tabellen. Sørloths Trabzonspor, Galatasaray og Sivasspor følgjer berre poenget bak.

Martin Linnes speler for Galatasaray. Dermed blir det gullstrid meir eit knippe nordmenn involvert. Laurdag møter Trabzonspor svakt plasserte Rizespor heime.

