Norsk handballprofil har funne ny klubb

Herning-Ikast stadfestar sjølv signeringa av Bakkerud på nettsidene sine onsdag. I Jylland-klubben blir Kongsberg-jenta lagvenninne med Helene Gigstad Fauske, Stine Skogrand, Vilde Johansen og Jeanett Kristiansen.

Tonje Løseth speler òg for Herning-Ikast denne sesongen, men held karrieren fram i den franske toppklubben Brest Bretagne frå hausten av. 24-årige Ingvild Bakkerud, som har signert ein toårsavtale, blir erstattaren hennar.

– I Ingvild Bakkerud får vi ein spelar som på alle måtar matchar ønska og forventningane våre så vel sportsleg som menneskeleg, og vi vil gjerne vere på å forløyse det store potensialet ho har, seier sportssjef Jakob Mølgaard Christensen.

Bakkerud er nøgd med valet ho har gjort.

– Dette er ein klubb med mange veldig gode spelarar, der ambisjonane er høge og konkurransen stor. Eg gleder meg til å vere med på å innfri både klubbens og mitt eige potensial i endå større grad, seier Kongsberg-jenta.

Herning-Ikast-trenar Mathias Madsen meiner Bakkerud har meir inne enn ho har fått vist.

– Med all respekt for Odense synest eg ikkje at dei har fått ut Ingvilds defensive kvalitetar, seier han.

Nyleg vart det kjent at Bakkerud ikkje får halde fram i Odense etter inneverande sesong.

