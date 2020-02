Japans regjering: OL går som planlagt

sport

Fråsegna frå ein regjeringstalsmann i Tokyo kjem etter at den kanadiske IOC-veteranen Dick Pound sa at organisasjonen har fram til april med å avgjere om sommarleikane kan arrangerast.

Kabinettsekretær Yoshihide Suga seier at det er IOCs offisielle haldning at alle førebuingar til leikane går som planlagt, og at det ikkje er nokon grunn til å tvile på at dei blir avvikla, sjølv om covid-19-viruset òg har nådd Japan og at det er fare for ein viruspandemi.

Rundt 11.000 idrettsutøvarar skal reise til OL, som startar 24. august. Ein månad seinare kjem nye 4400 utøvarar for å delta i Paralympics.

Dick Pound, som har vore IOC-medlem sidan 1978 og visepresident to gonger, meiner at spørsmålet må stillast om det er trygt å arrangere eit så stort arrangement, og at ei avklaring må skje i god tid av omsyn til både utøvarar, media og sponsorar.

(©NPK)