Brennheit Riiber skal bidra til rekordjakt i Finland

Sist helg sørgde Jarl Magnus Riiber for å bli historisk då han tok den 13. sigeren i sesongen og vann verdscupen samanlagt, fire renn før sesongslutt. Aldri tidlegare har ein kombinertløpar vunne så mange enkeltrenn i éin og same sesong.

Med verdscupen samanlagt i boks set Riiber og lagkameratane seg no nye mål. Føre renna i Lahti komande helg blir fokuset retta mot ein annan rekord.

Tyskland har nett no poengrekorden i nasjonscupen i kombinert. Han kan stå for fall.

– På berre 17 konkurransar til no har vi 5009 poeng, som svarer til 295 poeng per konkurranse. Rekorden i talet på poeng har Tyskland på 6688 poeng frå 2016/2017-sesongen, der dei vann 22 av 24 konkurransar, seier sportssjef for kombinert Ivar Stuan.

– Held vi fram i same sporet framover som i Trondheim, kan det bli ny rekord, legg han til.

Laurdag står lagsprint på programmet i Finland, medan det er individuelt renn søndag.

Noreg stiller med desse utøvarane i Lahti:

Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro, Espen Bjørnstad, Espen Andersen, Lars Ivar Skaarset og Simen Tiller.

Landslagsløpar Magnus Krog viste solid form i Trondheim sist helg, men fall i langrennet søndag og pådrog seg brot i handleddet. Dermed er sesongen over for veteranen frå Høydalsmo.

