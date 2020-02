«Betydeleg» skade for Arsenal-profil

sport

Forsvarsprofilen vart liggjande på graset med store smerter etter ein duell med Evertons Djibril Sidibé tidleg i kampen. Etter kvart rusla han av banen med armen i fatle.

Onsdag stadfestar London-klubben på nettsidene sine at bosniaren pådrog seg det som blir omtala som ein «betydeleg skade i høgre skulder».

«Han skal gjennomgå ytterlegare undersøkingar hos spesialist denne veka», heiter det i ei utsegn.

Alt tyder på at Kolasinac står føre eit langt skadeavbrekk.

I så måte er det gode nyheiter for Arsenal at ein annan back, Kieran Tierney, er på veg tilbake frå skade. Det blir forventa at skotten er tilbake i full trening om få dagar.

Arsenal møter Olympiakos og Omar Elabdellaoui i Europaligaen torsdag.

(©NPK)