Filip Ingebrigtsen vart pappa

Det skriv friidrettsstjerna sjølv på Instagram.

«Møt lille Ellie. Født: 24.02.2020. Status: Skjønnas», skriv han. «PS: Mamma er dødsrå»

Paret gifta seg i 2018.

Ingebrigtsen valde å springe tre innendørsstevner tidlegare i februar for å vere ferdig til fødselen.

Den korte innandørssesongen vart ein suksess med personlege rekordar både på 800, 1500 og ei engelsk mil. På mila i New York vart det attpåtil norsk innandørsrekord.

– Vi har bidrege mykje heime. Det har vore ein svært naturleg del av oppveksten vår. Så at det har vore ungar til stades, har vore ein naturleg del av kvardagen både for dei og for oss, har han før sagt til TV 2 om oppveksten og farsrolla.

