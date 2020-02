Tidlegare Premier League-spelar klar for AaFK

sport

Mutch har gjennomført den medisinske testen og skrive under på ein avtale med tangotrøyene ut 2020-sesongen, melder AaFK i ei pressemelding måndag.

– Dette er ei solid forsterkning. Han viste kvalitetane sine på trening med oss dei dagane han var her oppe, og beviste at han kan tilføre oss mykje, seier AaFK-hovudtrenar Lars Bohinen.

Midtbanespelaren har ei rekkje kampar for mellom anna QPR, Crystal Palace og Cardiff. Førre klubben hans var sørkoreanske Gyeongnam FC. Han har vore utan klubb sidan juli i fjor.

I Cardiff hadde Mutch Ole Gunnar Solskjær som manager. Nordmøringen, som no er sjef i Manchester United, har gitt Lars Bohinen positive tilbakemeldingar om Jordon.

– Solskjær hadde berre positive ting å seie om Jordon, seier Bohinen

– Eg har med meg ein del erfaring, og håpar å kunne bruke den lærdomen her i Aalesund. Eg er sikker på at eg kan lære sjølv òg, av dei erfarne spelarane som finst her i klubben, seier nysigneringa.

