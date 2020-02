Minnesota Wild tapte 1–4 heime for St. Louis Blues

sport

I motsetning til i dei to tidlegare tapa, vart det ikkje skåring på norske Mats Zuccarello denne gongen. Han hadde berre eitt skot på mål, som ikkje gjekk inn.

Bortelaget tok føringa i kampen frå start, og opna med skåring av Jordan Kyrou etter 11 minutt, følgd av ny nettkjenning ved Brayden Schenn knapt fire minutt seinare. Første periode enda dermed 2–0 til Blues.

I andre periode gjekk Minnesota-spelarane offensivt ut og Marcus Foligno reduserte til 1–2 før to minutt var spelt. Det var litt klabb og babb føre mål, dommarane måtte diskutere litt før dei stadfesta skåringa, men Foligno var aldri i tvil om at pucken var over streken.

Svenske Oskar Sundqvist sørgde likevel for at gjestene igjen kunne gå til pause med tomålsleiing etter han la på til 3–1. Det skjedde då det stod att ti og eit halvt minutt av perioden.

I siste periode var Sundqvist igjen involvert i det einaste målet i perioden, i vakkert veggspel, der han fekk og returnerte pucken til Ivan Barbatsjev som fastsette sluttresultatet til 4–1 for St. Louis Blues, nesten 15 minutt før full tid.

Mats Zuccarello fekk 15 minutt og 42 sekund på isen for heimelaga søndag.

Zuccarello skåra eitt mål i begge kampane då Wild tapte to gonger for Blues på éi veke i månadsskiftet oktober -november i fjor, då med relativ knapp margin i begge oppgjera, 1–2 og 3-4, siste kampen vann St. Louis-laget over Wild på overtid.

