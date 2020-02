USAs kvinnelandslagsspelarar i fotball krev forbundet for 615 millionar kroner

sport

Søksmålet mot USAs fotballforbund vart levert på kvinnedagen 8. mars i fjor og har vore kjent lenge, men summen som blir kravd i erstatning, kom fram i papir leverte torsdag til ein lokal rett i Los Angeles der saka skal opp til behandling med start 5. mai. Kravet er på 66 millionar dollar.

Spelarane saksøkte forbundet med påstand om institusjonell kjønnsdiskriminering mellom anna gjennom ulik lønn for spelarane på landslaga for menn og kvinner.

Erstatningskravet har kome fram gjennom utrekningar utførte av eit konsulentfirma på vegner av spelarane som står bak søksmålet.

– Kvinnelandslaget har ein annan lønnsstruktur fordi spelarane bad om og forhandla fram ein heilt annan avtale enn herrelandslaget. Dei vart tilbodne, men avviste, ein liknande kompensasjon for spelte kampar som mennene har, hevdar forbundet i ei utsegn.

Ulike versjonar

– Kvinnene føretrekte ein avtale som gir betydelege gode mennene ikkje har, inkludert garantert grunnlønn, helseforsikring, betalt barnepass, barselpermisjon og pensjonsavtale.

Molly Levinson, som er talskvinne for saksøkjarane, motseier versjonen til forbundet.

– I dei siste forhandlingane om lønnsavtale peika forbundet fleire gonger på at lik lønn ikkje var eit alternativ same kva struktur avtalen har. Kjernen er at kvinnene vart tilbodne mindre lønn enn mennene. Dette er definisjonen på kjønnsdiskriminering, og sjølvsagt vart forslaget avvist, seier ho.

Søksmålet har fått stor merksemd. Då USA i fjor sommar vann VM-finalen i Frankrike, ropte tilhengarane «equal pay! Equal pay!» (likelønn).

Marknadsrealitetar

Ifølgje Megan Rapinoe, som i fjor vart kåra til årets spelar i verda, hevda ein av representantane til forbundet i dei førre lønnsforhandlingane at «marknadsrealitetane er slik at kvinnene ikkje fortener same lønn som mennene».

USSF peikar i saksdokument på at forbundet fekk 9 millionar dollar frå Fifa då herrelandslaget tok seg til cupspelet i VM i 2014, mot 4 millionar dollar då kvinnene vann heile VM i fjor.

Medan Danmarks kvinnelandslag ein periode streika som ledd i lønnstvist med forbundet sitt, speler USAs kvinner vidare. Nyleg vann dei enkelt OL-kvalifiseringa for Concacaf-regionen.

Norges Fotballforbund var først i verda med å innføre likelønn for landslaga i fotball for menn og kvinner. Det vart gjort gjennom ein avtale signert i desember 2017.

