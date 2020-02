Noregs bandykvinner sjanselause mot Russland

sport

Dermed må Noreg spele om bronsemedaljar laurdag. Der vil dei truleg møte Finland, som speler mot storfavoritten Sverige i semifinale seinare fredag. I førre VM i 2018 sikra Noreg bronsen etter siger mot nettopp Finland.

– Det var ein tøff kamp. Vi står bra i forsvar, men det heldt ikkje heilt mot russarane i dag, sa Noregs målvakt Stine Pedersen til arrangøren.

Pedersen hadde fleire gode redningar i kampen.

– Det er gøy å redde litt, men eg får berre jobbe vidare med det som skjer ved måla.

Sterk opning

Noreg opna kampen sterkt i motvinden på Frogner stadion, med fleire gode angrep mot den russiske overmakta. I det 20. minuttet fekk i staden Russland straffe etter eit hjørneslag der ballen trefte armen til ein av dei norske spelarane på mållinja.

Kristina Masjinskaja sette ballen trygt bak Noregs målvakt. Ikkje lenge etter kom Galina Mikhailova åleine med målvakta og dobla den russiske leiinga. Russland var òg nær ved å auke like før pause, då Diana Lipanova skaut i tverrliggjaren.

Noreg fekk seg ein kalddusj tidleg i 2. omgang. Tatjana Gurintsjik sette ballen over keeper og i mål før Sandra Follesø like etter pådrog seg ti minutts utvising for tripping.

Russarane kunne ha auka leiinga ytterlegare etter 67 minutt, men Oksana Prontsjina misbrukte eit straffeslag. Resultatet vart likevel 4–0 etter eit nytt mål av Gurintsjik.

Trur på bronse

– Vi stod betre opp mot russarane enn vi gjorde mot Sverige i går. Jamvel om forsvaret fekk køyrt seg, var vi bra defensivt. Dei skåra på faste situasjonar, eit straffemål og to cornermål, sa Noregs trenar Arild Aamodt til NTB om kampen.

Noreg møter mest truleg Finland i bronsekampen på laurdag. Aamodt trur det er gode moglegheiter for å ta Noregs sjette VM-bronse.

– Vi må tette til like bra som mot Russland. Då vil ikkje Finland ha nokon sjanse til å kome gjennom. Dei har ein lagkaptein som er veldig god, men ingen spesielle utanom det, meiner Aamodt.

