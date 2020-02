Zuccarello skåra på straffe då Wild slo Canucks

sport

Det stod 3–3 etter full tid, og då det ikkje vart noka avgjerd i forlenginga, vart kampen avgjord på straffeslagkonkurranse.

Zuccarello skåra på Minnesotas tredje straffe etter at lagkamerat Kevin Fiala hadde bomma på den andre. Då Vancouver bomma tre gonger på rad, var det var Alex Galtsjenjuk som avgjorde og sikra to poeng til bortelaget.

I den ordinære speletida i kampen noterte Zuccarello seg for to målgivande etter å ha vore poenglaus i dei seks tidlegare kampane. Han fekk totalt 13 minutt og 23 sekund på isen.

Forlenging

Minnesota tok leiinga og vann første periode. Wild heldt leiinga òg gjennom midtperioden, men heimelaget skåra to gonger i den siste og sørgde for forlenging.

Minnesota kom frå to strake tap på heimebane og har framleis eit stykke opp til sluttspelsplass. Laget har 5 poeng opp til den siste «wild card»-plassen som av Arizona Coyotes ligg på i avdeling vest. Wild har derimot fire kampar mindre spelt.

I eit avisintervju tysdag klaga Zuccarello over at han for tida saknar gleda ved ishockey.

– Vi er menneske. Når sjølvtilliten går ned, går alt gale. Du prøver å gjere dei rette tinga, men det endar opp med å bli feil.

Poengfattig

Zuccarello har totalt 14 mål og 18 assist denne sesongen, men har vore utan poeng i dei to tidlegare kampane Wild har spelt mot Canucks.

– Når eg er på det punktet der eg gir meg sjølv skulda for alt, blir det vanskeleg. Eg må kome meg bort derifrå, seier «Zucca».

– Det handlar om å skåre eit mål, føle seg som ein del av spelet og få momentum. Dei fleste spelarar går gjennom periodar der ting ikkje går som ønskt. Du må vere positiv, ha det gøy og vite at det vil snu.

Neste kamp for Wild er borte mot Edmonton Oilers fredag.

