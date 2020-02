Olsbu Røiseland/Thingnes Bø gjekk inn til gull på parstafetten i skiskyttar-VM

sport

– Veldig, veldig bra. Vi er nøgde med skytinga til Johannes og Marte, sa den skytetrenaren for nordmennene, Siegfried Mazet, på norsk til NRK.

Marte Olsbu Røiseland måtte tole eitt ekstraskot på første liggjande. Svenske Hanna Öberg var feilfri og gjekk ut i tet. Den norske løparen var derimot rask i sporet og banka ned alle blinkar på ståande skyting.

Johannes Thingnes Bø gjekk ut i leiinga og auka inn til første skyting. Han måtte bruke eitt tilleggsskot og fekk selskap av sveitsaren Benjamin Weger og tyske Erik Lesser.

På standplass måtte Thingnes Bø bruke alle tre ekstraskota sine og Sveits veksla ut i tet med 1,5 sekund ned til Tyskland og 6,6 ned til Noreg.

Den norske kvinna skaut feilfritt på neste liggjande skyting, men måtte tole eitt ekstraskot på ståande. Ho sende lagkameraten 3,5 sekund bak tyske Lesser på den siste etappen. Dei to kom likt inn til liggjande skyting og gjekk likt ut etter feilfri skyting.

Nordmannen køyrde derimot tøft ut på mellomrunden og fekk ein luke til Lesser inn siste ståande skyting. Med ein kjapp og feilfri serie gjekk han ut med 7,6 sekund føre tyskaren. I mål skilde det 17,6 sekund.

Franziska Preuss gjekk òg på det tyske laget.

Marte Olsbu Røiseland tok sin femte av fem moglege medaljar i VM. Ho har to gull og to bronse frå tidlegare. Johannes Thingnes tok sitt andre gull og den fjerde medaljen sin. Det har òg vorte to sølv på han.

Det franske paret med Emilien Jacquelin og Anaïs Bescon tok bronsen og var 29,8 sekund bak det norske laget.

Dorothea Wierer som kjempar med Olsbu Røiseland om å bli VM-dronning, rota seg litt bort på skytinga si med heile åtte ekstraskot og strafferunde. Det gjorde jobben for Lukas Hofer umogleg.

(©NPK)