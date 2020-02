sport

Sveitsaren sleit med tydelege smerter i kneet under Australian Open i januar og har no lagt seg under kniven.

På Facebook opplyser Federer at han lét seg operere i Sveits onsdag, og at han dermed går glipp av fleire turneringar, mellom anna Roland-Garros.

Turneringa i Frankrike blir spelt frå 24. juni til 7. juni.

– Eg mistar Dubai, India Wells, Bogota, Miami og French Open (Roland-Garros), skriv Federer.

(©NPK)