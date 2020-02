VM-sølv til Thingnes Bø, erkerival Fourcade vann trass i «juniorfeil»

sport

Thingnes Bø skaut for gull på siste ståande skyting, men fekk ein skjebnesvanger bom på det fjerde skotet. Dermed må stryningen halde fram ventinga på det individuelle gullet han ønskjer seg i meisterskapen i Anterselva.

I mål var han slått med 57 sekund av verdsmeister og erkerival Fourcade.

– Det vart ein litt tung start med ein bom på liggjande. Eg høyrde på førsterunden at eg opna bra i sporet, men følte det var kontrollert. Då visste eg at eg hadde treft på dagsforma og kunne gå fort på ski, sa Thingnes Bø til NRK.

– Dessverre bomma eg éin gong på siste skyting, og då høyrde eg at eg var litt i ingenmannsland. Dermed byrja eg tenkje på morgondagen, la han til.

Noregs skytetrenar Siegfried Mazet kalla bommen Thingnes Bø pådrog seg på første liggjande, «idiotisk».

Juniorfeil

Martin Fourcade var på god veg mot 20 treff, men etter 19 strake treff bomma han på skot nummer 20. Franskmannen skar ein grimase i frustrasjon, men tok likevel gullet.

– Eg var så skuffa over å misse det siste skotet. Det var ein juniorfeil, og eg var så sint på meg sjølv. Det opna døra for Johannes, men eg hadde flaks. Det treng ein, sa Fourcade til NRK.

Veteranen kunne juble for det 12. gullet i karrieren i VM-samanheng og det fjerde på normaldistansen.

Trøbbel for Tarjei

Tarjei Bø opna best av alle på normaldistansen onsdag. Ingen kunne hamle opp med tida til stryningen etter fullt hus på første liggjande skyting.

Deretter vart det éin bom på andre skyting, før han følgde opp med fullt hus på andre liggjande. Då lukta det medaljekamp for storebror Bø.

Med to nye tilleggsminutt på siste skyting var likevel alt håp om ei plassering i toppen over. Bø var til slutt slått med to minutt og 33 sekund av verdsmeister Fourcade.

– Tomleikskjensle. Dette var mykje jobb for lite medaljekamp. Eg var med eit stykke og skjøna på siste skyting at eg måtte ha fullt hus for å ta medalje. Då vart det kanskje litt knytt, sa Bø til NRK.

Dale og Christiansen sleit

Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen har ikkje fått ut potensialet sitt så langt i VM. Normaldistansen på onsdag vart skuffande for den framstormande duoen.

Eitt tilleggsminutt på første liggjande vart følgt av ytterlegare to på første ståande for Dale. Dermed var løpet i realiteten øydelagt. Etter éin bom på dei to siste skytingane enda 22-åringen utanfor medaljestriden.

– No er eg litt lei. Eg føler eg gjer eit bra løp i sporet, og då er det surt å ikkje få til skytinga. Det er ikkje noka verre kjensle enn det. Eg har inga forklaring. Eg har større draumar enn dette, sa Dale til NRK.

Utanfor medaljestriden hamna òg Christiansen. Han byrja rett nok med fullt hus, men to tilleggsminutt både på første ståande og andre liggjande vart altfor dyrt.

Torsdag held VM fram i Anterselva med parstafett. Kven som går på det norske laget, blir klart seinare onsdag.

